MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αυτοκίνητο έπεσε σε οχήματα και σε πεζούς στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας – Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα πέντε τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (16/05) στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και σε πεζούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του apnews, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η ταυτότητα του οδηγού δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Τέλος, έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συνελήφθη 20χρονος μετά από καταδίωξη στην ανατολική Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Τραυματίστηκε η 72χρονη ένοικος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τζιτζικώστας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: “Η μεγάλη μάχη τώρα είναι η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Αναστάτωση σε πτήση: Επιβάτης σε αμόκ δάγκωσε μέλος του πληρώματος – Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το αεροσκάφος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Σε εξέλιξη άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ στο Παλαιό Ψυχικό