Γερμανού για Eurovision: Πικραθήκαμε και τσαντιστήκαμε κιόλας, πίστευα ότι ήμασταν οι αγαπημένοι του κοινού σε όλη την Ευρώπη

Η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με Eurovision και φυσικά με το αποτέλεσμα του Ακύλα.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, εξέφρασε την πίκρα της, όχι τόσο για τη βαθμολογία των επιτροπών, αλλά για τις ψήφους του κοινού.

«Πικραθήκαμε και λίγο τσαντιστήκαμε κιόλας. Εμένα δεν με έτσουξαν τόσο οι 73 βαθμοί των επιτροπών… Αλλά 147 από το televoting; Πραγματικά είχα μεγάλη πίστη ότι ήμασταν οι αγαπημένοι του κοινού σε όλη την Ευρώπη. Γύρισε όλη την Ευρώπη το παιδί», είπε η Ναταλία Γερμανού.