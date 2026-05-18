Ρόδος: Ποινική δίωξη σε βάρος του 44χρονου οδηγού για τον θάνατο μητέρας και κόρης
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επιτόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.
Ο 44χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
