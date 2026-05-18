Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια τμήματα

Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τη διασταύρωση Βαλτοχωρίου έως  τη γέφυρα του Αξιού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

