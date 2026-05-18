“My winner”: Ο Αντετοκούνμπο αποθεώνει τον Ακύλα για τη Eurovision

Μήνυμα στήριξης στον Akyla από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπορεί ο Akylas να μην το… έφερε και να κατέκτησε την 10η θέση στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, όμως, κέρδισε τις εντυπώσεις και αρκετούς νέους θαυμαστές.

Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος σε ανάρτησή του στο Instagram με τη μορφή story, ανέβασε μια φωτογραφία του Akyla και τη συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ο νικητής μου». Μάλιστα, έβαλε δίπλα και ένα χρυσό μετάλλιο.

