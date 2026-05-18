Στ. Κωνσταντινίδης για Ακύλα: “Από το Συγγνώμη Ελλάδα, στο σε εκμεταλλεύομαι Ελλάδα, είναι μεγάλος ο δρόμος και θεωρώ ότι είναι λάθος”

Τον τρόπο με τον οποίο ο Ακύλας διαχειρίστηκε την προβολή της νέας του δουλειάς στα social media, λίγες ώρες μετά τον τελικό της Eurovision 2026, σχολίασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, το πρωί της Δευτέρας (18/5).

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε αρχικά στη συναισθηματική ανάρτηση που έκανε ο νεαρός καλλιτέχνης μετά τη 10η θέση της Ελλάδας, σημειώνοντας: «Αυτό το πολύ γλυκό παιδί, που έκανε αυτή την προσπάθεια και πριν 25 ώρες ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα, είναι ο ίδιος που λίγες ώρες μετά ξεκίνησε promo στα social του».

Στη συνέχεια στάθηκε στη χρονική στιγμή που ξεκίνησε η προώθηση της νέας μουσικής του δουλειάς. «Λέει “συγγνώμη Ελλάδα”, “ευχαριστώ Ελλάδα” και μετά ανεβάζει “σπάσ’ το”, “Akyla thequila” και “πάρ’ το”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη κίνηση έγινε επειδή υπήρχε αυξημένη επισκεψιμότητα στα social media του τραγουδιστή μετά τη Eurovision.

«Επειδή έκανε 118 χιλιάδες likes το “συγγνώμη” και το “ευχαριστώ” προς την Ελλάδα, ακριβώς τρεις ώρες μετά αρχίζει και ανεβάζει τα επόμενα τραγούδια του. Γιατί προφανώς έχει traffic και θέλει να το εκμεταλλευτεί. Από το “συγγνώμη Ελλάδα” στο “σε εκμεταλλεύομαι Ελλάδα” είναι μεγάλος ο δρόμος και θεωρώ ότι είναι λάθος. Θα μπορούσε να περιμένουν 48 ώρες τα επόμενα τρία τραγούδια. Δεν κολλάνε με το “συγγνώμη”», κατέληξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.