Έφη Παπαθεοδώρου για τον Akyla: “Ήταν να κάνουμε κάτι πριν τη Eurovision, δεν έγινε”

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα η Έφη Παπαθεοδώρου. Η αγαπημένη μας ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων για τη Eurovision και τον Ακύλα.

«Ήταν να κάνουμε κάτι με τον Ακύλα πριν τη Eurovision, δεν έγινε. Του έγραψα ότι έκανε μεγάλο άλμα… Ένα άγνωστο παλικαράκι που ξαφνικά το βλέπει όλη η ανθρωπότητα. Είναι ένα μεγάλο άλμα, είναι ένα συν.

Τώρα, το πώς διαλέγουν αυτά τα διάφορα τα ξέρετε, υπάρχει και παρασκήνιο. Βέβαια ήταν δίκαιο που κέρδισε αυτή η χαριτωμένη κοπέλα, είναι ωραίο τραγούδι.

Αλλά όλα αυτά περνάνε… Είναι μια λάμψη, περνάμε όμορφα για μερικές ώρες και μετά… bye bye! Δεν έχει βάθος αυτό το πράγμα, αλλά ο Ακύλας, κάτω από τη φτερούγα του Γιώργου, νομίζω ότι θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι γλυκό και χαριτωμένο παιδί», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου.  

Όσον αφορά τις δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη, σχετικά με τη συνεργασία της με τον Ακύλα, η Έφη Παπαθεοδώρου απάντησε: «Μακάρι να γίνει, δεν μου είπε τίποτα, θα το κρατάει για έκπληξη. Όταν τα νιάτα έχουν όρεξη και ταλέντο, πρέπει να τα βοηθάμε».

