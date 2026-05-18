MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ντελαπάρισε και έπεσε σε χαντάκι στα Φάρσαλα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) στην περιοχή της Αμπελιάς Φαρσάλων, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το ifarsala.gr, το όχημα, το οποίο είχε κατεύθυνση από τον Βόλο προς τα Φάρσαλα, εξετράπη αρχικά προς τα δεξιά στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Στη συνέχεια, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, βγήκε εκτός του οδοστρώματος και κατέληξε στο πλάι, μέσα σε παρακείμενο χαντάκι.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ και με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής να σπεύδουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να εξέλθει σώος από την καμπίνα και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα Φάρσαλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Δείξαμε…ηλιθιότητα, δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ποιοι είναι οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από σήμερα – Σε ποια σημεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Ο δήμος Θερμαϊκού καλεί σε συγκέντρωση κατά της αμμοληψίας στο Ακρωτήρι Επανομής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μήνυμα ενότητας από τον Μύθου: Να προχωρήσουμε ως ομάδα