Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ντελαπάρισε και έπεσε σε χαντάκι στα Φάρσαλα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) στην περιοχή της Αμπελιάς Φαρσάλων, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το ifarsala.gr, το όχημα, το οποίο είχε κατεύθυνση από τον Βόλο προς τα Φάρσαλα, εξετράπη αρχικά προς τα δεξιά στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Στη συνέχεια, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, βγήκε εκτός του οδοστρώματος και κατέληξε στο πλάι, μέσα σε παρακείμενο χαντάκι.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ και με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής να σπεύδουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να εξέλθει σώος από την καμπίνα και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.