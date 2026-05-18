Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες σε τροχαίο τα ξημερώματα

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 02:00 όταν ΙΧ που κινείτο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Αθηνών, εξετράπη της πορείας του και βγήκε από τον δρόμο στο ύψος της Λαχαναγοράς.

Από το εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκαν δύο άτομα. Για τον απεγκλωβισμό του ενός χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”.