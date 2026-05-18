Αδυνάτισμα: Προσπαθείτε να χάσετε λίγα κιλά πριν το καλοκαίρι; Τι να προσέξετε

Αν θέλετε να χάσετε μερικά κιλά πριν από το καλοκαίρι, καλό είναι να αρχίσετε να καταγράφετε τα συνοδευτικά που προσθέτετε στο φαγητό σας. Αν και δεν τους φαίνεται, απλά πράγματα όπως οι σος και τα αλείμματα μπορεί να σας γεμίζουν λιπαρά, ζάχαρη και θερμίδες.

«Οι σάλτσες αποτελούν μία πολύ συνηθισμένη πηγή περιττών θερμίδων», αναφέρει η διαιτολόγος Dr. Julia Zumpano, ειδική σε θέματα μεταβολικής και κλινικής διατροφής στην Cleveland Clinic του Οχάιο. «Εάν φτιάξετε μία ωραία, μεγάλη σαλάτα με φρέσκα λαχανικά και αδειάσετε από πάνω μισό μπουκάλι ντρέσινγκ, θα της προσθέσετε εκατοντάδες θερμίδες».

Το ίδιο θα συμβεί και αν αποφασίσετε να φτιάξετε μια σαλάτα του Καίσαρα, στην οποία θα προσθέσετε άφθονη παρμεζάνα και λάδι. Ή αν φτιάξετε ένα οποιοδήποτε πιάτο και το συνοδεύσετε με μία ωραία, πλούσια σάλτσα τυριών.

Οι θερμίδες που καταναλώνετε από το φαγητό σας μπορούν να αυξηθούν γρήγορα και αν πίνετε ροφήματα με ζάχαρη. Αυτά μπορεί να είναι από αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά έως φρουτοποτά ή νέκταρ και καφέδες. Αν μάλιστα προτιμάτε «πλούσια» ροφήματα καφέ (π.χ. με κρέμα και γεύσεις), οι θερμίδες σας θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Τα smoothies και τα προσυσκευασμένα σνακ ασκούν την ίδια επίδραση.

Άλλες «κρυφές» πηγές θερμίδων μπορεί να είναι τα φυτικά γάλατα με γεύσεις που περιέχουν ζάχαρη. Το ίδιο και τα βούτυρα ξηρών καρπών, τα μαγειρικά έλαια, ακόμα και τα γιαούρτια με φρούτα και προσθήκη ζάχαρης.

Τι μπορείτε να κάνετε

Η προσπάθειά σας να αδυνατίσετε, όμως, δεν σημαίνει πως θα τρώτε «στεγνό» το φαγητό σας. Ούτε χρειάζεται να αποκλείσετε από τη διατροφή σας όλα τα προαναφερθέντα. Πρέπει όμως να τα καταναλώνετε με μέτρο και, φυσικά, να προσέχετε την ποσότητα που καταναλώνετε.

Θα μπορούσατε επίσης να προσαρμόσετε ορισμένα από τα συνοδευτικά που χρησιμοποιείτε, ώστε να περιέχουν λιγότερες θερμίδες.

«Ενθαρρύνω τους ασθενείς μου να προτιμούν τις σπιτικές σος και ντρέσινγκ», λέει η Dr. Zumpano. «Αυτές είναι που χρησιμοποιώ και εγώ η ίδια. Όταν π.χ. βιάζομαι, ραντίζω τη σαλάτα μου με λίγο ελαιόλαδο αναμεμιγμένο με κάποιο καρύκευμα. Μπορεί, λόγου χάρη, να είναι ένα μίγμα μπαχαριών ή λίγο βαλσαμικό ξύδι ή λεμόνι μαζί με το ελαιόλαδο. Ή ακόμα απλούστερα ρίχνω πρώτα λίγο ελαιόλαδο και ύστερα μερικές σταγόνες ξύδι από κόκκινο κρασί και η σαλάτα μου είναι έτοιμη».

Αντίστοιχα, για μία ελαφριά σαλάτα του Καίσαρα μπορείτε να αναμίξετε ένα άπαχο γιαούρτι με λίγη μουστάρδα και μια κουταλιά καλαμποκέλαιο. Ή για μία λάιτ σαλάτα του σεφ να προσθέσετε λίγο κέτσαπ χωρίς ζάχαρη σε γιαούρτι.

Αν όμως προτιμάτε τις έτοιμες σος και τα άλλα συνοδευτικά του εμπορίου, αποκτήστε τη συνήθεια να διαβάζετε τη συσκευασία τους. Έτσι θα ξέρετε τουλάχιστον πόσες θερμίδες (σ.σ αναγράφονται ως kcal) θα καταναλώνετε με κάθε μερίδα που θα προσθέτετε στο φαγητό σας.

Πηγή: iatropedia.gr