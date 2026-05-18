MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από σήμερα – Σε ποια σημεία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Αναλυτικά:

  1. Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από τον Α/Κ Ν. Ρυσίου (χ.θ. 18+850) έως το ύψος του Κ/Κ Κασσανδρείας (χ.θ.23+650)., από την Δευτέρα 18.05.2026 έως και την Παρασκευή 22.05.2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στο έρεισμα του ανωτέρω οδικού τμήματος, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Τα συνεργεία θα είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος σύντομης διάρκειας.
  2. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 22.05.2026 και από τη Δευτέρα 25.05.2026 έως την Πέμπτη 28.05.2026 θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από την Χ.Θ. 24+000 (μετά τον Α/Κ Τριλόφου) έως τη Χ.Θ. 30+000 (είσοδος από Μεσημέρι) με κατεύθυνση προς την Ν. Μουδανιά. Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της ΛΕΑ.  

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (1), το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανιών (1) και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (1,2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 1 ώρα πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 18η Μαΐου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για το νέο κόμμα τη Δευτέρα – “Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

ΗΠΑ: Συναγερμός για τα drones της Κούβας – Φόβοι για απειλή σε Γκουαντάναμο και Φλόριντα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: “Συγγνώμη στον κόσμο μας” – Η ανακοίνωση μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κοζάνη: Χειροπέδες σε 51χρονο που καλλιεργούσε δενδρύλλιο κάνναβης στο σπίτι του