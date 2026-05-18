MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία λόγω εργασιών σε σήραγγες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, εξαιτίας εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στις σήραγγες του αυτοκινητόδρομου.

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς και στις δύο κατευθύνσεις, τόσο προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη, στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τις 07:30 έως τις 20:30, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στα συστήματα των σηράγγων Τ1, Τ2 και Τ3.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τις 20:30 έως τις 23:59, λόγω εκτέλεσης μετρήσεων στο σύστημα φωτισμού της σήραγγας Τ3.

Από την Τρίτη 19 Μαΐου έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, καθημερινά από τις 07:30 έως τις 20:30, για τη συνέχιση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στις σήραγγες Τ1, Τ2 και Τ3.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η διαγραφή – εξπρές Πολάκη και η επόμενη μέρα μέσα σε εκρηκτικό κλίμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκεί ως πολέμιός της

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι “δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν” εάν η Τεχεράνη δεν δεχτεί μια συμφωνία

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πυρκαγιά προκλήθηκε από επίθεση drone στον πυρηνικό σταθμό Barakah στο Αμπού Ντάμπι

ΥΓΕΙΑ 52 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας από σήμερα στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μόντενα: “Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, η σκηνή θύμιζε Γάζα”, λέει ο άνδρας που μπλόκαρε τον Μαροκινό