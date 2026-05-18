Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία λόγω εργασιών σε σήραγγες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, εξαιτίας εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στις σήραγγες του αυτοκινητόδρομου.

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς και στις δύο κατευθύνσεις, τόσο προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη, στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τις 07:30 έως τις 20:30, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στα συστήματα των σηράγγων Τ1, Τ2 και Τ3.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τις 20:30 έως τις 23:59, λόγω εκτέλεσης μετρήσεων στο σύστημα φωτισμού της σήραγγας Τ3.

Από την Τρίτη 19 Μαΐου έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, καθημερινά από τις 07:30 έως τις 20:30, για τη συνέχιση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στις σήραγγες Τ1, Τ2 και Τ3.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.