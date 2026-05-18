Καραχάλιος για το κόμμα Καρυστιανού: Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση

Την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Καραχάλιος, με αφορμή τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Με αφορμή, μάλιστα, την παρουσία του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπρόσωπος του νέου κόμματος, ο Νίκος Καραχάλιος σχολίασε ότι «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Όπως έγραψε, «η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου», ο Νίκος Καραχάλιος παρουσιάζει την περίπτωση του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρών στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για να καταθέσει τη δική του υπογραφή στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καρυστιανού.

«Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνο: Φιλοχουντικός, Θρησκόληπτος, Αντιεβραίος» γράφει ο Νίκος Καραχάλιος παρουσιάζοντας αναρτήσεις του συνταξιούχου τραπεζικού.

«Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης…» καταλήγει στην ανάρτηση του ο Νίκος Καραχάλιος.

Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..»