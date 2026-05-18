Δημήτρης Παπάζογλου για Eurovision: Γιατί να το πάρει η κακομοίρα η Βουλγαρία τώρα που μόλις μπήκε στο ευρώ, να πάθει πτώχευση;

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ σχολίασε ο Δημήτρης Παπάζογλου τα αποτελέσματα της Eurovision Song Contest 2026, όταν βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 18/5 στην εκπομπή της Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός χορογράφος, σχολιάζοντας τη νίκη της Βουλγαρίας, είπε: «Ήθελα να το πάρει η Αυστραλία μόνο και μόνο γιατί είναι πλούσια. Γιατί να το πάρει η κακομοίρα η Βουλγαρία τώρα που μόλις μπήκε στο ευρώ, να πάθει πτώχευση;».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε: «Ε καλά, μην τους λυπάσαι, θα τα βρουν!», με τον Κώστα Φραγκολιά να προσθέτει: «Τρέχουνε και τα μνημόνια τώρα που μπήκε Ευρώπη». «Όχι, απαπα οι κακομοίρηδες…», συνέχισε ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Στο τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας ρώτησε αν πέταξαν τους πίνακες με τις προβλέψεις τους για τον διαγωνισμό, με τον Κώστα Φραγκολιά να απαντά: «Όχι, εδώ είναι».