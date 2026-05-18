Ποιοι είναι οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Αργά το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στην επικύρωση των αποτελεσμάτων.
Ο Γιάννης Πολιτόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς στις αρχαιρεσίες της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε με περισσότερους από 700 σταυρούς, η Όλγα Βησσαράκη. Ακολούθησαν ο Μπάμπης Σιάτρας και ο Αλέκος Κόκκαλης, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Άγις Δίγκας.
Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα, με τη συμμετοχή 1.683 μελών. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 1.679, ενώ καταγράφηκαν 4 λευκά ή άκυρα.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:
- ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 714 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 702 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 694 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 690 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 681 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 673 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 669 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 662 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 658 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) 655 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 649 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 640 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 625 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ 611 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 597 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 590 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 557 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 510 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 504 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 501 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) 487 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 424 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 413 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 395 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 392 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 386 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 378 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 351 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) 348 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 340 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 339 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 315 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 314 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ 307 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 299 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 287 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 279 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 278 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 277 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 259 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 257 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 254 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 251 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 250 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 244 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 236 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 228 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 223 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 214 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 208 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 204 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 202 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 201 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 188 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 186 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 177 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 170 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 164 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 163 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 159 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 152 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 150 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 140 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 139 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 136 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) 135 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 134 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 133 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
131 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 128
132 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 128 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 127 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 126 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126
- ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 125
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124
- ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 121
- ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121
- ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120
- ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 119 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 117
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 115 ΝΑΙ
- ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 114
- ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 111
- ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109
- ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 108 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 107 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 106 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105
- ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 103 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 102
- ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 101 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99
- ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 98 ΝΑΙ
- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 97 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97
- ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96
- ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 95
- ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 91 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 91
- ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 91
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 90
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 88 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87
- ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 86 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
- ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 86
- ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 85
- ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 83
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 80
- ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 78
- ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 76
- ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ 74
- ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) 73
- ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73
- ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ72
- ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 69
- ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ 66
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66
- ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64
- ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62
- ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62
- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 61
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 61
- ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 60
- ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
- ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) 58
- ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58
- ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58
- ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 57
- ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55
- ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 48
- ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45
- ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44
- ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 43
- ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 43
- ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 42
- ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 41
- ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 38
- ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 37
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 35
- ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35
- ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 33
- ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31
- ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29
- ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
- ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 24
