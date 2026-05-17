Συγκινεί ο Θάνος Καληώρας: Θα διαλυθώ αν δεν έχω ψυχραιμία στις απώλειες

Με αφορμή την ενεργή θεατρική του παρουσία την φετινή σεζόν, ο Θάνος Καληώρας παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα την Κυριακή για τον Alpha.

Μέσα σε όλα, ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην μακρόχρονη καλλιτεχνική του συνεργασία με τον Νίκο Φώσκολο όσο και στη “σύνδεση” της εγγονής του με την αείμνηστη Τζέσυ Παπουτσή.

Ειδικότερα, ο Θάνος Καληώρας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο Νίκος Φώσκολος έδωσε δουλειά σε πάρα πολλά άτομα. Εγώ, τουλάχιστον, χρωστώ ευγνωμοσύνη σ’ αυτόν τον άνθρωπο, όπως χρωστούσα και στον Βαγγέλη Λειβαδά και στη Σμαρούλα Γιούλη θεατρικά. Αν ο καθένας την ευγνωμοσύνη ή το οτιδήποτε έκανε με τον Νίκο Φώσκολο δεν τον απασχολεί ή το βάζει σε ένα δεύτερο πλάνο, αυτό δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά”.

“Η εγγονή μου θυμίζει σε πολλά πράγματα τη Τζέσυ Παπουτσή. Και μόνο το όνομα που υπάρχει… νομίζω κάθε φορά, που λες το όνομα της, θυμίζουν και κάποια πράγματα από τη γιαγιά της”.

“Όλα αυτά τα χρόνια τις απώλειες τις διαχειρίζομαι ψύχραιμα γιατί, αν δεν έχω ψυχραιμία, θα διαλυθώ. Υπάρχουν, βέβαια, στιγμές που οι απώλειες, όπως του πατέρα ή της μητέρας μου, είναι δύσκολες αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ‘χεις και την ψυχραιμία να προχωρήσει γιατί η ζωή αυτή είναι” συμπλήρωσε ο Θάνος Καληώρας στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.
“Αλλιώς θα πρέπει να έμπαινα σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια και που δεν τα θέλω αλλά και που δεν μου πηγαίνουν…”

Θάνος Καληώρας

