MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα σε ουκρανικές πόλεις με drones και πυραύλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν περισσότεροι από 30, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Στην Οδησσό, στρατηγικής σημασίας εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, ανακοίνωσε Telegram ο Σερχίι Λισάκ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση αυτή τραυματίστηκαν ένα 11χρονο αγόρι και ένας 59χρονος άνδρας.

Παράλληλα 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά –ένα 2χρονο κορίτσι και ένα αγόρι 10 ετών–, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στη Ντνίπρο, επεσήμανε στο Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Στην νοτιοανατολική επαρχία Ζαπορίζια τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Ιβάν Φεντόροφ.

Στο μεταξύ στη Χερσώνα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεκσάντρ Προκούντιν.

Στη Ρωσία η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drones πάνω από περιφέρειες όπως η Ροστόφ και το Μπέλγκοροντ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τρεις από τους οποίους στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση με drones που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Χάος σε πτήση της Qantas: Μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό – Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ρόδος: Μητέρα και κόρη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε γνωστό εστιατόριο στα Λαδάδικα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Μαρτυρία για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Μας πέρασε με ταχύτητα και σκεφτήκαμε θα σκοτώσει κόσμο…

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Τάμτα για Eurovision: Λίγο “κάηκα” βλέποντας την ψηφοφορία, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης