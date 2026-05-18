Σοφία Δανέζη: Μου έχουν κάνει δυο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα

Με αφορμή το virality του τελευταίου της τραγουδιού, η Σοφία Δανέζη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή αποκαλύπτοντας πως έχει δεχθεί μέχρι σήμερα δυο φορές πρόταση γάμου.

Στην προσωπική σου ζωή πως είσαι;

Είμαι μια χαρά. Ασχολούμαι μ’ εμένα, τη δουλειά μου και τη ζωή μου. Δεν έχω σχέση, γιατί δεν θέλω. Αυτή την περίοδο θέλω όλη μου την ενέργεια να τη δίνω σ’ εμένα.

Σου έχουν κάνει πρόταση γάμου;

Μου έχουν κάνει δυο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα, γιατί εν τέλει δεν ήταν αυτό που ήθελα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Δεν θα παντρευόμουν 20 ετών.

Έχεις κάνει κάποια αισθητική επέμβαση;

Έχω κάνει το στήθος μου, όταν ήμουν περίπου 20 χρονών. Δεν είχα καθόλου στήθος και έτσι αποφάσισα να κάνω αυξητική.