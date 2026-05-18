Μαρτυρία για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Μας πέρασε με ταχύτητα και σκεφτήκαμε θα σκοτώσει κόσμο…

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, με θύματα μία μητέρα 57 ετών και την 26χρονη κόρη της.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με διερχόμενο όχημα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή.

Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, το όχημα των δύο γυναικών μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 45χρονος άνδρας μαζί με το παιδί του και τη σύντροφό του.

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες κατοίκων και διερχόμενων οδηγών αναφέρουν πως το σπορ όχημα που οδηγούσε ο 45χρονος φέρεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 αναφέρει:

«Μεσημέρι γύρω στις 12 κατευθυνόμασταν με το σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο με κατεύθυνση από τη Ρόδο προς τον Άϊ| Γιάννη Καλλιθιών. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, εφόσον είχαμε περάσει το φανάρι, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή με μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε…Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί μικροκαμωμένο αυτοκίνητο…Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα είχα πει και στο σύζυγο μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε άκρη…Του λέω έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον».