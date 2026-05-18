Η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει την Σουηδία (04/06/26) και την Ιταλία (07/06/26) σε αγώνες φιλικού χαρακτήρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας με τους Ντόι, Κωστούλα και Κυριακόπουλο να είναι στις επιλογές.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό της Εθνικής ποδοσφαίρου, Τάσο Μπακασέτα, που είναι τραυματίας, ενώ από τις κλήσεις απουσιάζει ξανά ο Μανώλης Σιώπης, με τον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό Σωτήρη Κοντούρη να είναι στην αποστολή.

Ο αγώνας με τη Σουηδία θα διεξαχθεί στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, ενώ το ματς με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας.

