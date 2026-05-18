Λαβρόφ: Είναι απόλυτο δικαίωμα του Ιράν να έχει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς

Το δικαίωμα του Ιράν να κατέχει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς υπερασπίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, εν μέσω των πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν, όπως κάθε άλλο μέλος της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων, έχει κάθε δικαίωμα να κατέχει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς», δήλωσε ο Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να παρέμβει στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Θα στηρίξουμε οποιεσδήποτε αποφάσεις συμφωνηθούν και γίνουν αποδεκτές από τα ίδια τα διαπραγματευόμενα μέρη. Στην προκειμένη περίπτωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.