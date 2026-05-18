MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Άνδρας επιτέθηκε σε 71χρονη για να της κλέψει την αλυσίδα που φορούσε – Στο νοσοκομείο το θύμα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Απόπειρα ληστείας σε βάρος μίας 71χρονης γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5) στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 7:30 το πρωί, ο δράστης που επέβαινε σε μηχανή πλησίασε την 71χρονη γυναίκα, της επιτέθηκε και της άρπαξε την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της. Η αλυσίδα κόπηκε έπεσε στον δρόμο όπως και η άτυχη γυναίκα, και ο δράστης τράπηκε σε φυγή χωρίς την αλυσίδα.

Η 71χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

MARKET 5 ώρες πριν

MERAVIA: Το νέο adults – only resort της Χαλκιδικής απαντά στην ανάγκη μας για ουσιαστική ηρεμία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άρης: Η εντεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Λάρισα: Δύο παιδιά και μία γυναίκα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Ροδιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε το κοινωνικό κράτος από σύνθημα, σε πράξη