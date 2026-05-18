Υποκλοπές: Την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο διοικητής της ΕΥΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Το κατώφλι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα περάσουν την ερχόμενη Τετάρτη (20.05.2026) ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης και, στη συνέχεια, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, μετά τα σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης βρίσκονται οι υποκλοπές, με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ να έχει οριστεί ως απόρρητη.

Η ακρόαση του Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές στη Βουλή θα πραγματοποιηθεί στις 9 το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, ενώ θα παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Αμέσως μετά, στη 1 το μεσημέρι, θα ακολουθήσει η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, με την ΕΥΠ και τη Δικαιοσύνη να βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συνεδρίαση για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα αφορά «λειτουργικά ζητήματα της Δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας».