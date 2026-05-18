MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: Ο κύριος που κάνει αναμετάδοση έχει το όνομά του στα ρωσικά – Θυμάστε τα χιλιάδες bots στα Τέμπη;

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σαφείς αιχμές για τον ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης, και στα οποία είχε αναφερθεί ακόμα και από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, άφησε σήμερα με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση της συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ:

«Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς».

Άδωνις Γεωργιάδης Μαρία Καρυστιανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Ο ιδανικός συνδυασμός superfoods για υγιή καρδιά που αξίζει να καταναλώνεις καθημερινά

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Eurovision: Έξαλλος ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την ΕΡΤ – “Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον Akyla”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στην ενδεκάδα του Δικεφάλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Δεν πρέπει να πάνε χαμένες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων 7 ετών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από σήμερα – Σε ποια σημεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: “Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά” – Ακόμα μια ανάρτηση για το νέο κόμμα του