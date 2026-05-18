Γεωργιάδης για Καρυστιανού: Ο κύριος που κάνει αναμετάδοση έχει το όνομά του στα ρωσικά – Θυμάστε τα χιλιάδες bots στα Τέμπη;

Σαφείς αιχμές για τον ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης, και στα οποία είχε αναφερθεί ακόμα και από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, άφησε σήμερα με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση της συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ:

«Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς».