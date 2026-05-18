ΗΠΑ: Δίχρονος σφήνωσε με το κεφάλι σε κάγκελα σκάλας μέσα στο σπίτι του – Δείτε βίντεο από τον απεγκλωβισμό

Από τη μια στιγμή στην άλλη, ένα αθώο παιχνίδι μετατράπηκε σε περιπέτεια για ένα αγοράκι μόλις δύο ετών στο Μπέβερλι στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όταν το κεφαλάκι του σφήνωσε ανάμεσα στα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας του σπιτιού του.

Η μητέρα του μικρού αγοριού αναγκάστηκε να καλέσει άμεσα βοήθεια, με πυροσβέστες και αστυνομικούς να φτάνουν γρήγορα στο σπίτι της οικογένειας στις ΗΠΑ για να απεγκλωβίσουν τον δίχρονο που είχε περάσει το κεφαλάκι του ανάμεσα από τα κάγκελα της σκάλας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το παιδί παρέμενε σχετικά ήρεμο, απασχολημένο με ένα τάμπλετ που έπαιζε παιδικά, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν προσεκτικά να τον απελευθερώσουν χωρίς να τον τραυματίσουν.

Το βίντεο:

A 2-year-old who got his head stuck in a banister was freed by a group of first responders in Beverly, Massachusetts. After using some oil and pulling apart the posts, local police and firefighters were able to get Theo free. pic.twitter.com/I6yA5oCINk — CBS News (@CBSNews) May 17, 2026

Μετά από λίγη προσεκτικών χειρισμών, χρησιμοποιώντας λίγο λάδι και τραβώντας τα κάγκελα, οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να απεγκλωβίσουν το αγοράκι, το οποίο ήταν καλά στην υγεία του.

Η μητέρα του ανέφερε ότι δεν είναι βέβαιη πώς ακριβώς συνέβη, αλλά εξέφρασε την ανακούφισή της που όλα είχαν αίσιο τέλος. «Έγινε περίεργο και έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα κάγκελα καθώς ανέβαινε τις σκάλες και δεν μπορούσαμε να τον απεγκλωβίσουμε», είπε χαρακτηριστικά η Λιζ Μπράουν.