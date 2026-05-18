Ελεύθερος με εγγύηση 2,7 εκατ. ευρώ ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι που κατηγορείται για διαφθορά

Ελεύθερος με εγγύηση ύψους 2,7 εκατ. ευρώ αφέθηκε τη Δευτέρα ο Αντρίι Γέρμακ, πρώην προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από τέσσερις ημέρες κράτησης στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Η εγγύηση, καταβλήθηκε «από πολλαπλές πηγές», αφού ο ίδιος είχε δηλώσει στις 13 Μαΐου ότι δεν μπορούσε να καλύψει προσωπικά το ποσό και ότι θα στηριζόταν «σε φίλους για βοήθεια».

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP) ερευνούν σχέδιο μέσω του οποίου φέρεται να νομιμοποιήθηκαν έως και 9 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021-2025, μέσω της κατασκευής πολυτελούς οικιστικού συγκροτήματος στο χωριό Κόζιν, προάστιο νότια του Κιέβου.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η χρηματοδότηση διοχετεύθηκε επί σειρά ετών μέσω κυκλώματος διαφθοράς με επίκεντρο την κρατική πυρηνική εταιρεία Enerhoatom.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ομάδα σχεδίαζε να κατασκευάσει τέσσερις ιδιωτικές επαύλεις, καθεμία περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και κοινόχρηστου συγκροτήματος ευεξίας με σπα και πισίνα. Το κόστος κάθε κατοικίας υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ερευνητικών Αρχών, μία από τις τέσσερις κατοικίες που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς προοριζόταν για τον Γέρμακ.

Ο ίδιος και ο δικηγόρος του αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αβάσιμες». Παράλληλα, ο Γέρμακ δήλωσε ότι θα προσβάλει δικαστικά την απόφαση του δικαστηρίου.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας διευκρίνισε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν συνδέεται με την υπόθεση διαφθοράς που βρίσκεται υπό διερεύνηση.