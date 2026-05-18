Έρχεται το 10ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride – Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης

Το Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride κλείνει τα 10 χρόνια παρουσίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καλώντας το κόσμο να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις του.

Η «πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 19:00 και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 17:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας Sylvia Rivera – για ένα κινηματικό Thessaloniki Pride:

“Το επετειακό 10ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride είναι από μόνο του μια μεγάλη επιτυχία της λοατκια+ κοινότητας της πόλης. Χαιρόμαστε που ήμασταν η ομάδα που ανέλαβε την αρχική πρωτοβουλία για αυτό και παρέμεινε ενεργή στη συνδιαμόρφωση του Αυτοοργανωμένου Pride όλα αυτά τα χρόνια. Στις σημερινές συνθήκες της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και παντού, αλλά και του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φεστιβάλ όπως το Αυτοοργανωμένο Pride μπορούν να ενισχύσουν τις αντιπολεμικές και αντιφασιστικές αντιστάσεις της κοινωνίας. Ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό, εμείς αντιτάσσουμε τη ζωή, τον έρωτα, την περηφάνια μας. Για άλλη μια χρονιά βγαίνουμε στον δρόμο με τα πρόσωπά μας και όλη μας την ύπαρξη, για να διεκδικήσουμε κι άλλα δικαιώματα, με στόχο την πλήρη απελευθέρωση του φύλου και της σεξουαλικότητας, αλλά και έναν κόσμο με ειρήνη και ισότητα. Για να απαιτήσουμε να γίνουν προτεραιότητα της πολιτείας οι ανάγκες των ανθρώπων και όχι τα κέρδη των λίγων, για τους οποίους γίνονται οι πόλεμοι των ιμπεριαλιστών. Για να φωνάξουμε ότι εχθρός της κοινωνίας είναι το σύστημα και όχι οι καταπιεσμένες κοινωνικές και εθνικές ομάδες. Για να δείξουμε πάνω απ’ όλα ότι υπάρχει και άλλος δρόμος πέρα από την ετεροκανονικότητα και την πατριαρχία!

Το Αυτοοργανωμένο Pride όταν το ξεκινήσαμε

Όταν το φθινόπωρο του 2015 η ομάδα μας πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει σε συνελεύσεις για τη συνδιοργάνωση του «επίσημου» 5ου Thessaloniki Pride με αυτοοργάνωση, δεν είχε άλλο στόχο πέρα από την επιστροφή του Pride στα χέρια της ίδιας της κοινότητας και των αλληλέγγυων, με ανοιχτές διαδικασίες και άρνηση χορηγιών. Η Πρωτοβουλία, όπως ονομάστηκε η σχετική συνέλευση, δεν κατάφερε να μετατρέψει το ήδη υπάρχον Pride σε αυτοοργανωμένο, όπως ήταν λίγο-πολύ τα πρώτα δύο χρόνια, 2012 και 13. Συγκρότησε, όμως, ένα μαζικό μπλοκ στην πορεία του 5ου Thessaloniki Pride και διοργάνωσε παράλληλες εκδηλώσεις. Αυτές οι δράσεις οδήγησαν την επόμενη χρονιά στο 1ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride. Και μόνο το γεγονός ότι φτάνουμε πια στο 10ο Αυτοοργανωμένο Pride αποτελεί μια απόδειξη της επιτυχίας της αυτοοργάνωσης, σε αντίθεση με τα Pride που εξαρτώνται από μεγάλους χορηγούς (όπως πχ το Pride του Tuscon που αυτοδιαλύθηκε και ματαιώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο). Όμως για το ότι είμαστε στο 10ο Αυτοοργανωμένο Pride δεν ήταν αρκετή μόνο μια γενικού τύπου αυτοοργάνωση. Χρειάστηκε και η δόμηση συγκεκριμένων διαδικασιών, αλλά και τολμηρές αποφάσεις, όταν οι διαδικασίες δεν τηρούνται ή εκφυλίζονταν. Χρειάστηκε, πάνω απ’ όλα, η διαθεσιμότητα και η έμπνευση πολλών μελών της λοατκια+ κοινότητας”.