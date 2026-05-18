Eurovision 2026: Η τρυφερή ανάρτηση του Ακύλα για τη μητέρα του – Η αντίδραση της Κλαυδίας στα σχόλια

Μια πολύ τρυφερή ανάρτηση για τη μητέρα του έκανε σήμερα ο Ακύλας, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο νεαρός τραγουδιστής που μας εκπροσώπησε στη Eurovision 2026, ανέβασε μερικές φωτογραφίες με τη μητέρα του τις οποίες συνόδευσε με ένα πολύ ωραίο μήνυμα.

«Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι’ αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μη τα καταλαβαίνουν στην αρχή», ο Ακύλας έγραψε στην ανάρτησή του.

Στα σχόλια, μάλιστα, η Klavdia έβαλε μια καρδούλα.