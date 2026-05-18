Παναγιώτης Γιαννάκης: Τι είπε για την “κόντρα” με τον Νίκο Γκάλη – “Μένω στις καλές στιγμές”

Αρχείο Intime
Για την «κόντρα» του με τον Νίκο Γκάλη μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, υπήρχε δυσκολία στη σχέση του με τον τότε συμπαίκτη του καθώς «ο καθένας βλέπει διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και αυτό δεν λειτουργούσε πολλές φορές». Και πρόσθεσε πως «δεν καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να συνυπάρχουμε αρμονικά».

Ερωτηθείς αν μίλησε ποτέ με τον Νίκο Γκάλη έξω από το γήπεδο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης απάντησε πως «δεν το κάναμε. Ούτε αργότερα, ούτε τώρα. Μένω στις καλές στιγμές. Νομίζω όλο αυτό που έγινε όχι μόνο σε εμάς, σε πολύ κόσμο, οπότε αυτό είναι το πιο δυνατό απ΄ όλα αυτά που συζητάμε».

Τέλος πρόσθεσε πως «καλό θα ήταν να υπάρχουν σχέσεις συνεχώς, αλλά είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι οι άνθρωποι περνάνε αυτή τη διαδικασία. Περνάνε άνθρωποι από κοντά μας, χαιρόμαστε με αυτά που ζήσαμε μαζί τους και προσπαθούμε να χαρούμε και με αυτά που θα έρθουν μπροστά μας».

Νίκος Γκάλης Παναγιώτης Γιαννάκης

