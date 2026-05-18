Σύγκρουση Γεωργιάδη-Σαλμά στη Βουλή: “Είστε άσχετος ή εκπρόσωπος συγκεκριμένης εταιρείας”

Σφοδρή σύγκρουση είχαν στην ολομέλεια της Βουλής οι Άδωνις Γεωργιάδης και Μάριος Σαλμάς, με τον υπουργό Υγείας να αποκαλεί τον ανεξάρτητο βουλευτή εκπρόσωπο συμφερόντων και συγκεκριμένων εταιρειών.

Σύμφωνα με το protothema.gr, αιτία για την αντιπαράθεση αποτέλεσε διαγωνισμός για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, ζήτημα για το οποίο κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ο κ. Σαλμάς υποστηρίζοντας ότι οι όροι της διαδικασίας ήταν «φωτογραφικοί» και εις βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.

Από την άλλη πλευρά ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ παρέθεσε τα βασικά σημεία της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο κατάφερε να μειώσει το κόστος κατά 15% σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν πριν τη διαγωνιστική διαδικασία.

«Θα περίμενε κανείς ότι έχοντας περάσει την σκευωρία Novartis θα είχατε την ευπρέπεια να μην κατηγορείτε με ψευδή τους συναδέλφους σας. Εσείς όμως γυρίζετε τα κανάλια και λέτε ότι ο Γεωργιάδης είναι διεφθαρμένος. Σας έχω κάνει μήνυση και σε λίγο θα σας έρθει και η αγωγή για όλα αυτά» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, για να προσθέσει σε άλλο σημείο «από τον διαγωνισμό κόπηκε μια εταιρεία η οποία στην προσφυγή της στο Ελεγκτικό Συνέδριο είπε όσα αναφέρατε εσείς σήμερα στη Βουλή.

Είναι περίεργο που φέρνετε στη Βουλή τα επιχειρήματα της εταιρείας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κοιτά μόνο τα τυπικά ενός διαγωνισμού. Μπήκε στην ουσία και ερεύνησε αν ο διαγωνισμός έγινε προς το συμφέρον του Δημοσίου».

«Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Δημόσιο κερδίζει 15%. Πριν τον διαγωνισμό η μέση τιμή διαχείρισης νοσοκομειακών απορριμμάτων ήταν 1,98 ο τόνος και μετά τον διαγωνισμό έγινε 1,48» συνέχισε στη δευτερολογία του ο κ. Γεωργιάδης, ενώ στρέφοντας και πάλι τα πυρά του στον κ. Σαλμά σημείωσε: «Αυτά εκρίθησαν από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και η εταιρεία έχασε. Φέρατε εδώ στη Βουλή όσα ισχυρίζεται η εταιρεία. Προφανώς είστε τιμιότατος και το κάνετε για την ψυχή της μάνας σας. Να δεχθώ λοιπόν ότι δεν ρωτάτε με δόλο αλλά επειδή είστε άσχετος γιατί θα έπρεπε να ξέρετε ότι όταν ένας διαγωνισμός παίρνει το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο υπουργός είναι υποχρεωμένος να τον υπογράψει».

Από την άλλη πλευρά, ο ανεξάρτητος βουλευτής έσπευσε να δηλώσει ότι δεν έχει συναντηθεί με καμία εταιρεία.

