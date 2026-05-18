Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για την πορεία της υγείας της – Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Την πιο δύσκολη μάχη δίνει η Γωγώ Μαστροκώστα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το tlife.gr, από την προηγούμενη Κυριακή η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” έγινε πριν από αρκετούς μήνες. Δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της, βρίσκονται διαρκώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια, καθώς και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα, με την αγωνία να κορυφώνεται τα επόμενα 24ωρα.

Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο, έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους αναφορικά με την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα.