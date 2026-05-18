Συνελήφθη 44χρονος για τον θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί για τον θάνατο 47χρονου ημεδαπού ο οποίος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις βραδινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Κατά την προσέγγιση, το πλήρωμα του περιπολικού εντόπισε τον 47χρονο σε σωσίβια κουλούρα, χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησε στην ανάσυρσή του από τη θάλασσα. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το αλιευτικό σκάφος με κυβερνήτη τον 44χρονο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και εκτεταμένη αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου.

Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκριψιας-νεκροτομής, καθώς και ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ο συλληφθείς όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα.