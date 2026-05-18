Τραμπ στο Fortune: Οι Ιρανοί πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία για το τέλος του πολέμου

Για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μίλησε – μεταξύ πολλών άλλων – ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Fortune. Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στα «ήξεις αφήξεις» της Τεχεράνης, ενώ μίλησε και για τους οικονομικούς δείκτες που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ουσιαστικά φωνάζουν συνέχεια», ανέφερε ο Τραμπ για τους Ιρανούς. «Μπορώ να σας πω ένα πράγμα — πεθαίνουν να υπογράψουν συμφωνία. Αλλά μόλις κάνουν μια συμφωνία, στέλνουν ένα χαρτί που δεν έχει καμία σχέση με όσα είχαμε συμφωνήσει. Λέω, ‘είστε τρελοί;’» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με μεσολαβητή το Πακιστάν.

Την ίδια στιγμή, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να οδηγεί σε περαιτέρω πληθωρισμό, ο Τραμπ φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι ίσως χρειαστεί να περιμένει περισσότερες μειώσεις επιτοκίων. «Δεν μπορείς πραγματικά να κοιτάξεις τα νούμερα μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», παραδέχτηκε.

Η Τεχεράνη απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν γνωστοποίησε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται παρά τις αναφορές των ιρανικών μέσων ενημέρωσης που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον ως υπερβολικές.

«Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ακόμη, είπε ότι οι επαφές «συνεχίζονται μέσω του πακιστανικού μεσολαβητή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.