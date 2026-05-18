Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του ρεκόρ πλειστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας

«Η κυβέρνηση του ρεκόρ πλειστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θέλει θράσος να έχεις παραδώσει τη χώρα στα ξένα funds και να κουνάς και το δάχτυλο», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση που εξέδωσε προς την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τον οποίο πανηγυρίζει και τον οποίο τροποποιεί ανά δίμηνο, έχει αποτύχει παταγωδώς έχοντας ρυθμίσει ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς».

«Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων αλλάζει χέρια με τις ευλογίες σας», τονίζει, ενώ προσθέτει ότι «στο ελβετικό φράγκο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το ζήτημα λύθηκε σε βάρος των δανειοληπτών με επιλογή της κυβέρνησης».

«Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων», σχολιάζει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς.