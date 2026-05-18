Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη επιβραβεύει τους μικρούς "πρωταθλητές" της ανακύκλωσης

Με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ανακύκλωσης, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη διοργανώνει εκδήλωση βράβευσης για τα σχολεία που συμμετείχαν στον Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης 2025-2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 11:30, στο Δημαρχείο Πανοράματος, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και περιβαλλοντικές δράσεις από τις 10:00, ενώ θα πραγματοποιηθούν και οι απονομές βραβείων στα σχολεία που ξεχώρισαν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα λειτουργεί επίσης περίπτερο ενημέρωσης για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που υλοποιεί ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, με στόχο την ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σωστή χρήση του Καφέ Κάδου και τη σημασία της εκτροπής των οργανικών αποβλήτων από την ταφή.

Η δράση υλοποιείται με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Υποστηρικτές της βράβευσης και της δράσης γενικότερα είναι οι ακόλουθες εταιρείες:

  • ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
  • HELESI
  • Saracakis Group of Companies
  • Κάθε Κουτί Μετράει

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

