Ρόδος: Η στιγμή που το αυτοκίνητο του 44χρονου πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ΙΧ μητέρας και κόρης – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο το μεσημέρι της Κυριακής (17.5.260 στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Όπως θα δείτε στο οπτικό υλικό από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, ο οδηγός του μικρού ασημί αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες κινείται με αργή ταχύτητα και φτάνει στη διασταύρωση. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το φανάρι ήταν πράσινο ή κόκκινο, ωστόσο μητέρα και κόρη προσπαθούν να διασχίσουν τον κάθετο δρόμο που βρίσκεται μπροστά τους.

Εκείνη τη στιγμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός του σκούρου αυτοκινήτου μάρκας BMW κινείται με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούεται με το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, μετατρέποντάς το σε άμορφη μάζα. Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και δυστυχώς κατέληξαν.

Από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί ακόμη τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν σε άλλα οχήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το τραγικό τροχαίο έγινε χθες Κυριακή (17/5) στις 15:30 στο 18ο χιλιόμετρο της Ρόδου – Λίνδου, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

