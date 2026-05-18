Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Πρέπει να φύγουν πάλι οι επιτροπές από τη Eurovision, φέτος ξεσάλωσαν

Την άποψη ότι πρέπει να καταργηθούν οι επιτροπές από τη Eurovision εξέφρασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας την τελική κατάταξη της φετινής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό παραγωγό, η ύπαρξή τους είχε αρχικά στόχο να περιοριστεί η ανταλλαγή ψήφων μεταξύ γειτονικών χωρών, αλλά τελικά επανέφερε τη διαπλοκή των δεκαετιών του 1970 και του 1980.

Ειδικότερα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή “Live News”, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου, και έκανε το δικό του σχόλιο για το αποτέλεσμα, λέγοντας αρχικά: «Εκεί που ήταν να πάει το televoting προς μία κατεύθυνση χαρούμενου τραγουδιού -που ήταν η Ελλάδα- μοίρασε τις ψήφους του και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία που είχαν δυνατά τραγούδια και βρέθηκαν στην τριάδα».

Τότε, ο ραδιοφωνικός παραγωγός επισήμανε ότι οι επιτροπές δημιουργούν προβλήματα. «Οι επιτροπές είναι το μεγάλο θέμα. Φέτος γενικά ξεσάλωσαν, ακούγονται πάρα πολλά, από την άποψη ότι συνήθως βλέπεις ένα “ρεύμα”. Εδώ τα 12άρια 35 χωρών έφευγαν σε τόσες κατευθύνσεις, που ήταν σαν να θέλουν να αποδυναμώσουν τα φαβορί, που ήταν η Φινλανδία και η Ελλάδα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όπως είπε, από τα φαβορί το μόνο που τελικά βρέθηκε ψηλά ήταν το Ισραήλ που σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση: «Το Ισραήλ μόνο στάθηκε γιατί έχει έντονη διασπορά που συσπειρώνεται, και ήταν καλό τραγούδι. Εμάς παραδοσιακά μας ψηφίζουν χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που είχαν ανταγωνιστικά τραγούδια, και ενώ το κοινό τους μας ψήφισε, οι επιτροπές τους μας έδωσαν μηδέν. Ενώ οι Σέρβοι, που δεν είχαν ανταγωνιστικό τραγούδι, μας έδωσαν 12άρι».

Κλείνοντας, υποστήριξε πως οι επιτροπές πρέπει να αποχωρήσουν από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού. «Πρέπει να φύγουν πάλι οι επιτροπές, είμαι κάθετος. Τη δεκαετία 2000-10, που είχαν φύγει, υπήρχε το πρόβλημα που γειτονικές χώρες αντάλλαζαν ψήφους. Μπήκαν οι επιτροπές για να βάλουν μία τάξη, αλλά τελικά αντί για αυτό επανέφεραν τη διαπλοκή που υπήρχε στα 70s και στα 80s. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, που εμένα με κάνει να πιστεύω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε», κατέληξε.

