Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 29, στην Επαρχιακή Οδό 2 και στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα:

1. Εργασίες κοπής χόρτων – κλαδιών δέντρων και καθαρισμό εκατέρωθεν της 29ης Επαρχιακής οδού «Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού Θεσσαλονίκης», από τη διασταύρωση με την 27η επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας έως τον ανισόπεδο κόμβο με τη ΝΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανίων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών από τις 07:30 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

2. Εργασίες τμηματικής ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες επί της 2ης Επαρχιακής Οδού (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού) καθώς και τους κλάδους σύνδεσης αυτής κατά τη διάρκεια της νύχτας την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, από τις 20:00 μ.μ. έως τις 06:00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά, από τη διασταύρωση της οδού Αναγεννήσεως έως τη διασταύρωση της οδού Ευτυχίας, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

3. Εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδού Λαγκαδά), από τη διασταύρωση των οδών Δαβάκη και Ακριτών έως τον ανισόπεδο κόμβο Ωραιοκάστρου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 20:00 μ.μ. έως τις 06:00 π.μ. οι εργασίες θα εκτελεστούν στο ρεύμα πορείας της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη (πρώην οδού Λαγκαδά) προς το κέντρο της πόλης, από το ύψος της συμβολής της με την Καραολή και Δημητρίου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Δαβάκη, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (1) και την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (2-3), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.