Εκδηλώσεις στον Δ. Ωραιοκάστρου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έγιναν την Κυριακή στον Δήμο Ωραιοκάστρου, που εντάσσονται στο Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν», το οποίο πραγματοποιείται από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο του 2026.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ωραιόκαστρο τελέστηκε μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και μοιράστηκαν κόλλυβα. Για τα βίαια γεγονότα, τον ξεριζωμό και τα χιλιάδες θύματα της Γενοκτονίας που ζητούν δικαίωση για τον μαρτυρικό θάνατό τους μίλησε το μέλος της ΕΠΩΦ, Έρνα Λαζαρίδου.

Στη συνέχεια στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, απέναντι από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, την πρόεδρο της ΕΠΩΦ, Χρυσούλα Κουρουκερέζη και τον πρόεδρο του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα», Ραφαήλ Αμανατίδη.

Αμέσως μετά ο Βασίλης Ταρνανίδης, μέλος της ΕΠΩΦ, απήγγειλε ποίημα σχετικά με την Γενοκτονία. Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν τα μέλη του Εργαστηρίου Ποντιακής Μουσικής της ΕΠΩΦ που τραγούδησαν μαζί με τον Αλέξη Παρχαρίδη τραγούδια για τον Πόντο. Στη λύρα συνόδευσαν ο Κώστας Παναγιωτίδης και ο Θωμάς Χαραβόπουλος και στο νταούλι ο Νίκος Φιλιππίδης.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση του συμβολικού χορού ανδρών «Στα ίχνη της μνήμης» από μέλη της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων και του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα».

Βιωματική πορεία μνήμης

Με βιωματική πορεία μνήμης, μια συμβολική διαδρομή στα χνάρια των προσφύγων Ελλήνων του Πόντου, συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν».

Η βιωματική πορεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 19:30, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας (Open Mall) στο Ωραιόκαστρο.

Ηθοποιοί-αφηγητές και μέλη της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ) θα παρεμβαίνουν ανάμεσα στο πλήθος διαβάζοντας κείμενα και μαρτυρίες από τους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν βίαια από τον Πόντο, μετατρέποντας την πορεία σε μια συγκλονιστική “peripatetic performance”.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/apo-ton-ponto-sto-oraiokastro-amon-t-akoimeton-kantilan-festival-pontiakon-ekdiloseon-maios-oktovrios-2026-programma-ekdiloseon/

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.