Πώς να απαλλαγείτε από τη μούχλα στο μπάνιο και να την αποτρέψετε οριστικά

Αν υπάρχει κάτι που δεν θέλετε στο μπάνιο σας, αυτό είναι η μούχλα. Η υψηλή υγρασία που υπάρχει στον χώρο δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθεί η μούχλα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας και φθορές στις επιφάνειες του.

Τα καλά νέα; Οι περισσότερες ενέργειες που απαιτούνται για να απαλλαγείτε από τη μούχλα και να την αποτρέψετε είναι σχετικά απλές. Δείτε τι προκαλεί τη μούχλα στο μπάνιο σας, πώς να την απομακρύνετε με ασφάλεια και πώς να διατηρήσετε το μπάνιο σας καθαρό και χωρίς υγρασία.

Είναι η Μούχλα στο Μπάνιο Επικίνδυνη;



Αν και κάποιοι άνθρωποι δεν επηρεάζονται άμεσα από τη μούχλα, οι σπόροι της μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, σύμφωνα με το CDC. Τα πιθανά προβλήματα περιλαμβάνουν:

Καταρροή, βήχας ή δύσπνοια.

Επιδείνωση των συμπτωμάτων άσθματος.

Λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Πονοκέφαλοι.

Ερεθισμός στα μάτια ή το δέρμα.

Αλλεργικές αντιδράσεις.

Αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση, η μούχλα μπορεί επίσης να προκαλέσει φθορά στα υλικά του μπάνιου — όπως το ξύλο, η μόνωση και οι τοίχοι από γυψοσανίδα — οδηγώντας σε αποδυνάμωση και σήψη.

Τι Προκαλεί τη Μούχλα στο Μπάνιο;



Η μούχλα αναπτύσσεται σε σημεία όπου υπάρχει υγρασία και οργανική ύλη. Όταν η υγρασία παραμένει σε έναν χώρο για 24 έως 48 ώρες, δημιουργείται το τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας.

Σύμφωνα με τον Michael Rubino, ειδικό σε θέματα ποιότητας αέρα και ιδρυτή του HomeCleanse, οι πιο συχνές αιτίες που ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας στο μπάνιο περιλαμβάνουν:

Έλλειψη Αερισμού

Η έλλειψη καλού αερισμού είναι ίσως ο πιο κοινός λόγος για την ανάπτυξη μούχλας. Αν ο εξαεριστήρας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ή δεν χρησιμοποιείται σωστά, η υγρασία παραμένει στον αέρα και στις επιφάνειες, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για τη μούχλα.

Αν ο εξαεριστήρας δεν είναι αρκετός, ανοίξτε ένα παράθυρο ή αφήστε την πόρτα ανοιχτή μετά το ντους για να κυκλοφορήσει ο αέρας. Διαρροές

Δεν μιλάμε μόνο για μια βρύση που στάζει. Μπορεί να υπάρχουν διαρροές σε σωλήνες κάτω από τον νιπτήρα ή πίσω από τους τοίχους, οι οποίες δημιουργούν υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας χωρίς να το καταλάβετε.

Ελέγξτε τακτικά για υγρασία ή λεκέδες νερού και επιδιορθώστε άμεσα τυχόν διαρροές. Κακές Συνήθειες Καθαρισμού

Η συσσώρευση οργανικών υπολειμμάτων λειτουργεί ως τροφή για τη μούχλα, επιτρέποντας της να αναπτυχθεί.

Συνήθεις κακές συνήθειες:

Δεν καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες του μπάνιου.

Δεν πλένετε το χαλάκι μπάνιου και τις κουρτίνες ντους.

Χρησιμοποιείτε σαπούνια ή προϊόντα που αφήνουν υπολείμματα.

Χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά που φθείρουν τους αρμούς και τις επιφάνειες, επιτρέποντας στη μούχλα να “ριζώσει.”

Προβλήματα στους Αρμούς και τα Πλακάκια

Οι ρωγμές στα πλακάκια και οι φθαρμένοι ή μη σφραγισμένοι αρμοί επιτρέπουν στο νερό και την υγρασία να παγιδευτούν, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για τη μούχλα.

Επισκευάστε ή αντικαταστήστε σπασμένα πλακάκια και σφραγίστε ξανά τους αρμούς. Υγρά Αντικείμενα και Επιφάνειες

Αν αφήνετε βρεγμένες πετσέτες ή το πάτωμα του μπάνιου βρεγμένο μετά το ντους, αυξάνετε την υγρασία και τις πιθανότητες ανάπτυξης μούχλας.

Στραγγίστε τα πλακάκια μετά το ντους, απλώστε τις πετσέτες και αφήστε ανοιχτή την κουρτίνα του ντους για να στεγνώσει σωστά.

Πώς να Αφαιρέσετε τη Μούχλα από το Μπάνιο



Για μικρές ποσότητες μούχλας, μπορείτε να αναλάβετε μόνοι σας τον καθαρισμό. Αν όμως η μούχλα καλύπτει επιφάνειες μεγαλύτερες από 1 τετραγωνικό μέτρο, ίσως χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια από επαγγελματία.

Διορθώστε το Πρόβλημα στη Ρίζα του

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, επιδιορθώστε την αιτία της υγρασίας. Αν υπάρχει διαρροή, αερισμός ή πρόβλημα με τους αρμούς, λύστε το πρώτα. Χρησιμοποιήστε Φυτικό Καθαριστικό και Οξυζενέ

Ψεκάστε ένα φυτικό καθαριστικό (όπως το Benefect Decon 30) στις μη πορώδεις επιφάνειες.

Αφήστε το να δράσει για 30 δευτερόλεπτα και σκουπίστε με ένα πανί μικροϊνών.

Για τους αρμούς, χρησιμοποιήστε οξυζενέ — αφήστε το να δράσει και στη συνέχεια σκουπίστε. Παρακολουθήστε την Κατάσταση

Ακόμη και μετά τον καθαρισμό, μερικά σπόρια μούχλας μπορεί να παραμείνουν. Αν η μούχλα επιστρέψει γρήγορα, ίσως υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Πώς να Αποτρέψετε τη Μούχλα στο Μπάνιο



Χρησιμοποιήστε υλικά ανθεκτικά στην υγρασία.

Αποφύγετε το χαλί και το ξύλο στο μπάνιο.

Κλείστε τις χαραμάδες στους αρμούς.

Χρησιμοποιήστε έναν αφυγραντήρα αν υπάρχει έντονη υγρασία.

Αποθηκεύστε τις οδοντόβουρτσες και τα προσωπικά είδη σε ντουλάπια.

Η μούχλα στο μπάνιο δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα — μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία και τη δομική ακεραιότητα του σπιτιού σας. Η τακτική συντήρηση, ο σωστός αερισμός και η έγκαιρη αντιμετώπιση των διαρροών είναι το “κλειδί” για ένα μπάνιο χωρίς μούχλα.

Πηγή: spirossoulis.com