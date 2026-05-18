Σοκ στη Βρετανία: Αμαζόνα του στρατού σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του βασιλιά Κάρολου κατά τη διάρκεια επίδειξης – Δείτε βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο θάνατος της 24χρονης στρατιωτικού Σιάρα Σάλιβαν, μέλους του επίλεκτου σώματος King’s Troop Royal Horse Artillery, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από πτώση από το άλογό της στο Royal Windsor Horse Show, το βράδυ της Παρασκευής, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα έπεσε από το άλογό της περίπου στις 7 το απόγευμα, λίγο μετά την αποχώρησή της από την αρένα, όπου είχε συμμετάσχει σε επίδειξη μπροστά στον βασιλιά Κάρολο Γ’. Παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, υπέστη σοβαρά τραύματα και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.

Η οικογένεια και οι φίλοι της απέτισαν συγκινητικά αφιερώματα στη μνήμη της. Ο πατέρας της, Πατ Σάλιβαν, ανάρτησε φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Η τιμή. Η υπηρεσία. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ». Η μητέρα της, Γουέντι, απαντώντας στις εκατοντάδες αναρτήσεις συμπαράστασης, έγραψε: «Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που αφιερώσατε χρόνο να γράψετε αυτά τα λόγια. Έκανε αυτό που αγαπούσε».

«Μια φωτεινή παρουσία σε κάθε χώρο όπου βρισκόταν»

Ο διοικητής της μονάδας της περιέγραψε τη Σάλιβαν, γνωστή στους συναδέλφους της ως «Sully», ως «μια φωτεινή παρουσία σε κάθε χώρο όπου βρισκόταν». Όπως ανέφερε: «Ήταν μια εξαιρετικά επαγγελματίας στρατιωτικός και μια σπουδαία αναβάτρια. Προσέγγιζε κάθε ημέρα στην Τroop με μια μεταδοτική ενέργεια που στήριζε όσους βρίσκονταν γύρω της, ενώ ήταν πάντα παρούσα για τους συναδέλφους της, τόσο στις μικρές όσο και στις δύσκολες στιγμές».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε ότι η Σιάρα Σάλιβαν υπήρξε πρότυπο για πολλούς στρατιώτες, ατρόμητη ιππέας με φυσικό ταλέντο, καθώς ασχολούνταν με την ιππασία από την παιδική της ηλικία και είχε συμμετάσχει σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων πριν ενταχθεί στον στρατό. «Αυτή η φυσική γενναιότητα ήταν που την έκανε πάντα την πρώτη που προσφερόταν να ιππεύσει τα πιο απαιτητικά άλογα», ανέφερε ο διοικητής της.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η 24χρονη δεν ξεχώριζε μόνο για τις ιππικές της ικανότητες, αλλά και για τη συνολική της παρουσία στον στρατό. Ήταν ικανή ποδοσφαιρίστρια, αφοσιωμένη στη φυσική κατάσταση και πρόθυμη να ενθαρρύνει τους συναδέλφους της. Ως εκπαιδεύτρια είχε συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη νεότερων στρατιωτών της μονάδας.

«Το King’s Troop Royal Horse Artillery έχασε όχι μόνο μια εξαιρετική στρατιωτικό και αναβάτρια, αλλά έναν άνθρωπο που έκανε το σύνταγμα και τον κόσμο καλύτερο μόνο και μόνο με την παρουσία του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Βαθιά σοκαρισμένος ο Κάρολος

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν «βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος» όταν ενημερώθηκε για τον θάνατό της. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του παλατιού, ο μονάρχης «θα επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει προσωπικά τα συλλυπητήριά του».

Η ανακοίνωση διευκρίνισε ακόμη ότι ο βασιλιάς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού, χωρίς όμως να γνωρίζουν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Οι σκέψεις και η ειλικρινής συμπαράσταση ολόκληρης της βασιλικής οικογένειας είναι με τους οικείους του θύματος και τους στρατιωτικούς συναδέλφους της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πένθους», προστέθηκε.

Εντάχθηκε το 2020 στον βρετανικό στρατό

Η Σάλιβαν είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν σε podcast του Army Benevolent Fund, της επίσημης φιλανθρωπικής οργάνωσης βετεράνων του βρετανικού στρατού, όπου μιλούσε για τη μαθητεία της ως φροντίστρια αλόγων στο King’s Troop.

Εντάχθηκε στον βρετανικό στρατό τον Νοέμβριο του 2020 και εκπαιδεύτηκε στο Army Training Centre στο Πίρμπραϊτ, πριν ενταχθεί στο King’s Troop Royal Horse Artillery τον Ιούνιο του 2021. Σύμφωνα με συναδέλφους της, «αγαπούσε» τα άλογα και είχε «φυσική σύνδεση» μαζί τους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της συμμετείχε σε πολλές τελετουργικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων βασιλικών χαιρετισμών πυροβολικού στο Hyde Park και στο Green Park. Είχε επίσης λάβει μέρος στην επιχείρηση Op Bridge, που αφορούσε την κρατική κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022, καθώς και στην επιχείρηση Op Golden Orb για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα το 2023.

Πρόσφατα είχε αποκτήσει την πιστοποίηση Advanced Regimental Riding Instructor και ασχολούνταν με την εκπαίδευση στρατιωτικών αλόγων και νεαρών ίππων, ενώ παρέδιδε μαθήματα ιππασίας σε άλλους στρατιώτες της μονάδας. Συχνά επιλεγόταν και για την εκπαίδευση αξιωματικών του σώματος.

Η Σάλιβαν συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων υπερπήδησης εμποδίων και του Troop Race.

«Τεράστιο το σοκ»

Ο αντιστράτηγος Μάικλ Έλβις, Master Gunner του St James’s Palace, δήλωσε: «Το σοκ από την απώλεια της Λανς Μπομπαρντιέρου Σιάρα Σάλιβαν είναι τεράστιο. Ήταν μια εξαιρετική στρατιωτικός που πέθανε κάνοντας μια δουλειά που αγαπούσε, ανάμεσα σε ανθρώπους που την εκτιμούσαν βαθύτατα. Ολόκληρο το Βασιλικό Σύνταγμα Πυροβολικού και ο βρετανικός στρατός είναι φτωχότεροι χωρίς εκείνη».

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα της Έλεανορ Λούκας Μπελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα το άθλημά μας έχασε μία από τις καλύτερες παρουσίες του», έγραψε, σημειώνοντας ότι η Σάλιβαν είχε ιππεύσει τα άλογά της και ότι η ίδια τη θαύμαζε βαθιά τόσο ως αναβάτρια όσο και ως πρότυπο.

«Το να χάσει τη ζωή της κάνοντας απλώς τη δουλειά που έκανε καθημερινά είναι μια σκληρή υπενθύμιση του πόσο επικίνδυνος και αμείλικτος μπορεί να είναι ο κόσμος της ιππασίας», ανέφερε.

Η φίλη της Τζοζεφίν Κόουτς έγραψε επίσης: «Οι αποχαιρετισμοί δεν είναι για πάντα. Δεν είναι το τέλος. Σημαίνουν απλώς ότι θα μου λείπεις μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Αντίο φίλη μου, αναπαύσου ήρεμα».

Έρευνες για τις λεπτομέρειες του περιστατικού

Ο αρχιφύλακας της αστυνομίας Μάικλ Λόεμπενμπεργκ κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό να επικοινωνήσει με τις αρχές, σημειώνοντας ότι οι έρευνες διεξάγονται σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, τη Διεύθυνση Διερεύνησης Ατυχημάτων Άμυνας και τους διοργανωτές του Royal Windsor Horse Show.

Εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού ανέφερε: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι μέλος του King’s Troop Royal Horse Artillery πέθανε την Παρασκευή 15 Μαΐου ύστερα από τραγικό περιστατικό στο Royal Windsor Horse Show. Η οικογένεια έχει ενημερωθεί και οι σκέψεις μας είναι μαζί της αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλεϊ, δήλωσε: «Η Λανς Μπομπαρντιέρος Σιάρα Σάλιβαν ήταν μια λαμπρή νέα στρατιωτικός που υπηρέτησε τη χώρα μας με αφοσίωση. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι από τον θάνατό της».

Παρών ο βασιλιάς Κάρολος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος και η δούκισσα του Εδιμβούργου παρακολούθησαν την εκδήλωση. Το Royal Windsor Horse Show αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες διοργανώσεις της βασιλικής οικογένειας και θεωρούνταν το αγαπημένο γεγονός της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο βασιλικό ημερολόγιο.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1943 με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την πολεμική προσπάθεια κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πρώτη διοργάνωση είχαν δώσει το «παρών» ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, η βασίλισσα Ελισάβετ, γνωστή αργότερα ως Βασιλομήτωρ, καθώς και οι νεαρές τότε πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μαργαρίτα.

Το Royal Windsor Horse Show είναι η μοναδική περίοδος του έτους κατά την οποία οι ιδιωτικοί χώροι του Κάστρου του Ουίνδσορ ανοίγουν για το κοινό.