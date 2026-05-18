MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόταση Αγγελούδη για Πάρκο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

|
ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πάρκο μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη όπως ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης.

Σε κλίμα συγκίνησης και με ποντιακούς θρήνους υπό τον ήχο ποντιακής λύρας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον χώρο του Μνημείου Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκδήλωση μνήμης για για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Από νωρίς «η φλόγα της μνήμης» άναψε μπροστά στο μνημείο στέλνοντας το μήνυμα πως η Γενοκτονία των Ποντίων δεν θα πρέπει να ξεχαστεί και πως η δικαίωση για τα θύματα και τους απογόνους του θα έρθει μέσα από την καθολική αναγνώρισή της.

Περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξοντώθηκαν κατά Γενοκτονία των Ποντίων, σε μια επιχείρηση που στόχευε στην εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου από τον Εύξεινο Πόντο.

«Είναι υπόθεση όλου του Ελληνισμού και όχι μόνο των Ποντίων», τόνισε στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση μνήμης ο υφυπουργός Εξωτερικών Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Όπως είπε ο κ. Γκιουλέκας, μπορεί η Τουρκία να μην καθίσει στο εδώλιο δικαστηρίου για τα εγκλήματά της κατά των Ποντίων, τόνισε όμως ότι «όσο η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει τα εγκλήματα της, θα κάθεται πάντα στο εδώλιο της ιστορίας»

«Δεν ξεχνάμε, στεκόμαστε με παρρησία απέναντι στους αρνητές της Γενοκτονίας και δηλώνουμε πως δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι την ώρα της αναγνώρισης, μέχρι την ώρα της δικαίωσης», τόνισε από πλευράς του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης.

Ο κ. Αγγελούδης ανακοίνωσε πως το επόμενο διάστημα «θα ανακηρύξουμε μία πλατεία, ένα πάρκο –αυτό θα το αποφασίσουν οι εκπρόσωποι του ποντιακού κινήματος– το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τη Γενοκτονία των Ποντίων».

«Δεν ξεχνάμε, στεκόμαστε με παρρησία απέναντι στους αρνητές της Γενοκτονίας και δηλώνουμε πως δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι την ώρα της αναγνώρισης, μέχρι την ώρα της δικαίωσης», τόνισε ακόμα ο κ. Αγγελούδης.

«Το ζήτημα της αναγνώρισης θεμελιώδες ζήτημα ιστορικής δικαίωσης και μνήμης των θυμάτων», υπογράμμισε από την πλευρά της η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, κ. Χριστίνα Σαχινίδου.

Το αίτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων υπογράμμισε και ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Νίκος Κοέντας ενώ αναφερόμενος στο Πάρκο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων τόνισε πως δεν θα πρέπει να είναι απλά μια ονοματοδοσία ενός χώρου αλλά «να είναι μια ουσιαστική διαμόρφωση χώρου που κάθε Πόντιος επί Γης θα πρέπει να επισκεφθεί. Δεν θα επιτρέψουμε τη ληθη».

Γενοκτονία Ποντίων Εκδήλωση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Λύγισε η Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision 2026: Έχω ζήσει κι έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά…

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Κίνα: Ισχυρός σεισμός σκόρπισε τον τρόμο – Δύο νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι στο νότιο τμήμα της χώρας

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Εκρηκτικά βρέθηκαν κοντά σε drone που εικάζεται ότι ανήκει στην Ουκρανία και συνετρίβη στην Λιθουανία

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Eurovision 2026: Η διερμηνέας του BBC χόρεψε το “Jalla” της Κύπρου και έγινε viral

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Καύσιμα: Έρχονται τιμές πάνω από 2,10 ευρώ στη βενζίνη