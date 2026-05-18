Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόταση Αγγελούδη για Πάρκο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Πάρκο μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη όπως ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης.

Σε κλίμα συγκίνησης και με ποντιακούς θρήνους υπό τον ήχο ποντιακής λύρας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον χώρο του Μνημείου Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκδήλωση μνήμης για για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Από νωρίς «η φλόγα της μνήμης» άναψε μπροστά στο μνημείο στέλνοντας το μήνυμα πως η Γενοκτονία των Ποντίων δεν θα πρέπει να ξεχαστεί και πως η δικαίωση για τα θύματα και τους απογόνους του θα έρθει μέσα από την καθολική αναγνώρισή της.

Περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξοντώθηκαν κατά Γενοκτονία των Ποντίων, σε μια επιχείρηση που στόχευε στην εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου από τον Εύξεινο Πόντο.

«Είναι υπόθεση όλου του Ελληνισμού και όχι μόνο των Ποντίων», τόνισε στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση μνήμης ο υφυπουργός Εξωτερικών Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Όπως είπε ο κ. Γκιουλέκας, μπορεί η Τουρκία να μην καθίσει στο εδώλιο δικαστηρίου για τα εγκλήματά της κατά των Ποντίων, τόνισε όμως ότι «όσο η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει τα εγκλήματα της, θα κάθεται πάντα στο εδώλιο της ιστορίας»

«Δεν ξεχνάμε, στεκόμαστε με παρρησία απέναντι στους αρνητές της Γενοκτονίας και δηλώνουμε πως δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι την ώρα της αναγνώρισης, μέχρι την ώρα της δικαίωσης», τόνισε από πλευράς του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης.

Ο κ. Αγγελούδης ανακοίνωσε πως το επόμενο διάστημα «θα ανακηρύξουμε μία πλατεία, ένα πάρκο –αυτό θα το αποφασίσουν οι εκπρόσωποι του ποντιακού κινήματος– το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τη Γενοκτονία των Ποντίων».

«Το ζήτημα της αναγνώρισης θεμελιώδες ζήτημα ιστορικής δικαίωσης και μνήμης των θυμάτων», υπογράμμισε από την πλευρά της η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, κ. Χριστίνα Σαχινίδου.

Το αίτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων υπογράμμισε και ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Νίκος Κοέντας ενώ αναφερόμενος στο Πάρκο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων τόνισε πως δεν θα πρέπει να είναι απλά μια ονοματοδοσία ενός χώρου αλλά «να είναι μια ουσιαστική διαμόρφωση χώρου που κάθε Πόντιος επί Γης θα πρέπει να επισκεφθεί. Δεν θα επιτρέψουμε τη ληθη».