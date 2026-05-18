Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει και τη νέα πρόταση του Ιράν

Το Ιράν κατέθεσε νέα, επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές και δεν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων που μίλησαν στο Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ωστόσο εξετάζει και το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς το Ιράν απορρίπτει βασικές αμερικανικές απαιτήσεις και δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές στρατιωτικές επιλογές.

Ο ίδιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι, εάν το Ιράν δεν μεταβάλει τη στάση του, οι ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, πριν παραληφθεί η ιρανική πρόταση, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε πως «ο χρόνος τελειώνει» και προειδοποίησε ότι, αν το Ιράν δεν δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, «θα δεχτεί πολύ πιο σκληρό πλήγμα».

