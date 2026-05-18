Συναγερμός στην Τουρκία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυρά ενόπλου σε εστιατόριο – Δείτε βίντεο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρέπονταν σε φυγή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της περιοχής και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

