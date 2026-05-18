Κ. Τσουκαλάς: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν

«Κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά. Η κοινωνία, παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στην ΕΡΤnews ερωτηθείς για τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι «δεν θα συγκρουστούν πρόσωπα αλλά πολιτικές» και πως «από τη μία υπάρχει μια πολιτική που γεννά ανισότητες, επιτρέπει στα funds να λεηλατούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και παρακολουθεί αδρανής την Τουρκία να κάνει το δόγμα της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ εσωτερικό δίκαιο, και από την άλλη υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο και ολοκληρωμένες προτάσεις». Παράλληλα απέρριψε τα σενάρια περί «κενού» στον χώρο της Κεντροαριστεράς, τονίζοντας ότι «υπάρχει ήδη η πολιτική δύναμη που διαθέτει ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό οπλοστάσιο». «Αν πράγματι υπήρχε κενό στην Κεντροαριστερά, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ο κόμμα ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί», υποστήριξε. Ο κ. Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική στον ‘Αδωνι Γεωργιάδη αναφέροντας ότι «ένας ακροδεξιός είναι που έλεγε για το 666 και έλεγε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κόμμα κλεφτών. Αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Σχολιάζοντας τις εσωκομματικές ισορροπίες στη ΝΔ και τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών της, σημείωσε πως «όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και αυτά δεν κρύβονται πλέον ούτε πίσω από τις δημοσκοπήσεις ούτε πίσω από επικοινωνιακές διαχειρίσεις».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις, με αφορμή και πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου» και «είναι τελικά η πιο πιστή στην εφαρμογή του». «Το λέω αυτό διότι ο πρωθυπουργός κράδαινε το πρόγραμμά του -το οποίο λέει ότι υλοποίησε-, στο οποίο εμπεριέχεται η κατάργηση του νόμου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει. Δεν άλλαξε ο νόμος Βρούτση το πλήρες περιεχόμενο του νόμου Κατρούγκαλου -δηλαδή τα όρια ηλικίας, τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας-, μόνο τις εισφορές», είπε. Επανέλαβε δε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για «δίκαιες ρυθμίσεις» σε ζητήματα συντάξεων χηρείας, αναπηρίας και ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων.

Σχετικά με την οικονομία και την παραγωγικότητα, ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε πρόσφατες επισημάνσεις του ΣΕΒ, για να σχολιάσει ότι «επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για δείκτες ανάπτυξης, αλλά η πραγματική οικονομία και η παραγωγικότητα παραμένουν στάσιμες» και πως «την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να ‘θυμώνει’ με την ακρίβεια, λες και δεν κυβερνά ο ίδιος τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια».

Κλείνοντας, στάθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τα εισοδήματα των πολιτών. «Οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνες τους. Η χώρα είχε στη διάθεσή της τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους και η κυβέρνηση όφειλε να τους αξιοποιήσει για να αλλάξει πραγματικά την οικονομία και όχι μόνο τους επικοινωνιακούς δείκτες, το ότι η ίδια προβλέπει μείωση επενδύσεων και ρυθμού ανάπτυξης δείχνει την αποτυχία της», κατέληξε.