Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκανε έναρξη με το Jalla: “Αδικία για την Κύπρο μας, ανατράπηκαν τα πάντα”

Υπό τους ήχους του “Jalla” ξεκίνησε σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΙ.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής αναφέρθηκε στη Eurovision 2026 και στις ανατροπές, τονίζοντας πως ήταν αδικία αυτό που έγινε για την Κύπρο, αλλά και για τον Ακύλα.

«Αδικία, αδικία! Με αυτή τη λέξη θα ξεκινήσω, αδικία για την Κύπρο μας που πήρε αυτή τη θέση. Όπως και για τον Ακύλα…

Έπρεπε να πάνε όλα πιο πάνω, αλλά ανατράπηκαν τα πάντα. Εμείς, όμως, τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας…», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.