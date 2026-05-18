Επιστολή 11 μελών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ προς Κουμουνδούρου: Να ανακληθεί η διαγραφή Πολάκη

Συνέχεια στο κύμα αντιδράσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κυρίως από την Κρήτη δίνουν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ζητώντας να ανακαλέσει η Κουμουνδούρου τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιστολή των 11 μελών της ΚΕ αναφέρεται πως η «πρόσφατη απόφαση διαγραφής από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. του βουλευτή Χανίων, πρώην αν. Υπουργού Υγείας, Τομεάρχη Διαφάνειας και μέλους της Πολιτικής Γραμματείας Παύλου Πολάκη, συνιστά πολιτική πράξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, με δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του».

«Στο πλαίσιο της πολιτικής και κομματικής μας ευθύνης ζητάμε την ακύρωση αυτής της απόφασης και την επαναφορά του σ. Παύλου Πολάκη στην Κ.Ο. του κόμματος. Σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. βιώνει τη σοβαρότερη ίσως κρίση της ιστορίας του, με δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών, δηλώσεις αποχώρησης και ανοιχτές προαναγγελίες προσχώρησης σε άλλο πολιτικό φορέα, η επιλογή να στοχοποιηθεί ένα στέλεχος που δίνει ασίγαστη καθημερινή μάχη με τη σημαία του κόμματος απέναντι στη διαπλοκή, τη διαφθορά και το καθεστώς Μητσοτάκη, δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση επιλεκτικής εφαρμογής κανόνων και ενθαρρύνει διαλυτικά σχέδια», επισημαίνουν οι υπογράφοντες.

«Bρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ»

Στην ίδια επιστολή, «είναι αξιοσημείωτο ότι, από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη πρώτης γραμμής έχουν δηλώσει δημοσίως ότι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπήρξε καμία μομφή, καμία κλήση σε απολογία, καμία διαγραφή, ούτε θεωρήθηκε ότι προσβάλλεται το κόμμα και η ηγεσία του. Αυτό όσον μας αφορά, αλλά και για χιλιάδες έντιμα και αφοσιωμένα μέλη και στελέχη του κόμματος, δεν μπορεί πλέον να παραμείνει ανεκτό και να συνεχίζεται. Αντιθέτως, η αποπομπή του Π. Πολάκη, φαίνεται να έρχεται ως απάντηση σε ένα αίτημα από τη μεριά του, που αποτελεί θεμελιώδη καταστατική πρόβλεψη και στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία: τη σύγκληση των οργάνων, της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής», σημειώνουν.

Την ίδια στιγμή, «το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ορίζει σαφώς ότι το κόμμα είναι «ενιαίο, μαζικό, δημοκρατικό» και «κόμμα των μελών του», σεβόμενο «θεσμικά και έμπρακτα κάθε μέλος του, τις απόψεις και τις εμπειρίες του». Η παράκαμψη των συλλογικών διαδικασιών υπονομεύει αυτές τις αρχές. Η εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι εικόνα πολιτικής δυσλειτουργίας, στα όρια της δυστοπίας. Την ώρα που το κόμμα «αιμορραγεί» και οι πολίτες παρακολουθούν σε οθόνες τη δημόσια διάλυση του χώρου, η «εσωτερική εκκαθάριση» φωνών που ζητούν τα αυτονόητα δεν αποτελεί επίδειξη ηγετικής πυγμής, ούτε συντείνει στην ζητούμενη ενότητα μέσω του διαλόγου και της συλλογικής λειτουργίας», όπως αναφέρουν.

«Οι υπογράφουσες και οι υπογράφοντες, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από την Κρήτη, ζητούμε άμεσα τα παρακάτω αυτονόητα:

– Την ανάκληση της διαγραφής του συντρόφου Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο., ως πράξη αποκατάστασης της εσωκομματικής δημοκρατίας και πράξη ενίσχυσης του εσωκομματικού διαλόγου, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πολιτικό μας χώρο.

– Την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, με την παρουσία όλων – και του ιδίου -, όπως προβλέπεται καταστατικά και επιβάλλεται από την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο.

– Τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, και μάλιστα άμεσα, καθώς η πολιτική και οργανωτική κατάρρευση καθίσταται σταδιακά μη αναστρέψιμη», καταλήγουν οι υπογράφοντες.

Βαγγέλης Διαλυνάς

Νίκος Ηλιάκης

Μανώλης Καλαϊτζάκης

Μαρία Καράτζη

Φανή Μπουμπόναρη

Γωγώ Περάκη

Ντίνα Πολάκη

Σάββας Σεληθωμάς

Βασίλης Σμπώκος

Γιάννης Χανιωτάκης

Μάρκος Χατζησάββας