Αναστάτωση στην Αμαλιάδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα – Δείτε εικόνες

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Αμαλιάδας, όταν οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανεξέλεγκτη πορεία και να πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, σε ώρα αυξημένης κίνησης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε περαστικούς και καταστηματάρχες που βρέθηκαν μπροστά στο συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilia.news το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε διαδοχικά σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και την κίνηση που επικρατούσε στην περιοχή, δεν σημειώθηκε τραυματισμός πεζού ή άλλου οδηγού, γεγονός που αυτόπτες μάρτυρες χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα τυχερό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.



Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο