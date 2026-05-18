Γιάννης Πουλόπουλος για Eurovision 2026: Αισθάνθηκα ότι οι στοιχηματικές είναι για το ανδρικό μόριο

Ο Γιάννης Πουλόπουλος σχολίασε στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου το αποτέλεσμα της Eurovision 2026 και τη συμμετοχή του Ακύλα με το «Ferto», εκφράζοντας έντονα τη στεναχώρια του για τη θέση της Ελλάδας.

Ο δημοσιογράφος συνέκρινε μάλιστα τη φετινή ελληνική συμμετοχή με εκείνη της Ευρυδίκης και το «Comme ci, comme ca», που είχε μείνει εκτός τελικού στη Eurovision του 2007.

«Θεωρώ ότι φέτος αδικηθήκαμε τόσο πολύ όσο είχε αδικηθεί και η Ευρυδίκη τότε με το “Comme ci, comme ça”. Την ίδια στεναχώρια έχω. Λέω πραγματικά ότι ο Θεός με φύλαξε και δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είναι πολύ πιθανό ότι θα έκλαιγα πάλι σε ζωντανή μετάδοση», ανέφερε.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο των στοιχημάτων πριν τον τελικό της Eurovision. «Αισθάνθηκα ότι οι στοιχηματικές είναι για το ανδρικό μόριο, να μην το πω αλλιώς», είπε με έντονο ύφος.

«Δημιουργήθηκε ένα κλίμα υπέρ της Ελλάδας και υπέρ της Φινλανδίας, το οποίο ήταν πλαστό. Δεν μπορεί ένα τραγούδι ξαφνικά από το 1% να πάει στο 6%. Συμβαίνει, αλλά το φετινό ήταν πραγματικά ανατρεπτικό», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Γιάννης Πουλόπουλος

