Κρήτη: Άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή νηπιαγωγείου με σκουπίδια

Νέο περιστατικό καταστροφών σημειώθηκε στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Αρχανών στην Κρήτη, προκαλώντας οργή και έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν ξανά στον προαύλιο χώρο και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέλη της σχολικής κοινότητας στο Cretalive, οι δράστες έσπασαν παιχνίδια, ανέτρεψαν κατασκευές και προκάλεσαν ζημιές σε ό,τι υπήρχε στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος. Στον χώρο αυτό παίζουν καθημερινά περίπου 65 παιδιά προσχολικής ηλικίας, έως 6 ετών, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με εικόνες βανδαλισμού μέσα στο ίδιο τους το σχολείο.

Εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων αλλά και οι μικροί μαθητές δηλώνουν πως «η ανοχή έφτασε στο τέλος της», επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι – είτε εξωσχολικοί είτε μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών – προκαλούν συστηματικά ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους των δύο νηπιαγωγείων. Όπως καταγγέλλεται, πίσω τους αφήνουν κατεστραμμένα παιχνίδια, σκουπίδια, κουτιά από αναψυκτικά και μπύρες, ενώ στην αυλή έχουν εντοπιστεί ακόμη και προφυλακτικά.

Μετά και το τελευταίο περιστατικό, στον χώρο του σχολείου κλήθηκε η Αστυνομία, έγινε καταγραφή των ζημιών και υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων.

«Η ανοχή τέλειωσε» τονίζει η σχολική κοινότητα του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Αρχανών, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να μπει τέλος στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών.